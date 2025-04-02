Местные жители негодуют в соцсетях.

В популярном паблике «Аварийный Омск» жители Омской области поделились своими опасениями насчет отмены рейсового автобуса Исилькуль – Полтавка. Жители не могут доехать из одного населенного пункта в другой и опасаются за школьников, студентов и пожилых родственников.

– Сегодня узнали, что отменили все автобусы Исилькуль – Полтавка из-за дороги. И как людям, студентам добираться? Уже неоднократно жаловались, а толку нет! Решили проблему, отменив автобусы. Сделайте уже дорогу!!! К пожилой бабушке не можем поехать! – пишет автор поста.

Жители области связывают отмену рейса с разбитой между населенными пунктами дорогой, которую не ремонтируют уже много лет. Сообщается, что дорога «убивает» машины, а таксисты просто отказываются по ней ехать.

– Там уже который год нет дороги, и никто не собирается этим заниматься, а люди страдают… у кого есть свои машины, они просто их убивают, даже таксисты отказываются везти с Полтавки до Красногорки по этой типа «дороге», – комментирует один из жителей Полтавского района.

На официальном сайте «Омскоблавтотранса» по запросу о рейсе Исилькуль – Полтавка показывается следующее уведомление: «В данный момент информация по запрашиваемому вами рейсу недоступна. Возможно, рейс отменен либо отсутствует информация на выбранные даты».

Администрации двух районов, связанных этой дорогой, пока не комментируют ситуацию. Молчит и областной минтранс.