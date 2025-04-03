Резервуар рассчитан на 237 тысяч кубометров воды.

В АО «ТГК-11» сообщили о запуске аккумуляторной емкости у золоотвала ТЭЦ-5. Хранилище позволит быстрее справиться с паводком, наводнившим ближайшие села. В такой резервуар вместится 372 тысячи кубометров воды.

Для комплексного решения проблемы АО «ТГК-11» и правительство Омской области заключили соглашение о взаимодействии по проектированию и строительству систем водоотведения с территории, прилегающей к золоотвалу ТЭЦ-5.

Уточняется, что вопрос финансирования лежит на компании, а региональное правительство взяло на себя работы по проектированию, проведению необходимых экспертиз, строительству и последующей эксплуатации системы отвода воды.

Отметим, что теериторию возле золоотвала топит второй год. Больше остальных пострадали СНТ «Осташково» в Октябрьском округе, а также деревни Ульяновка и Морозовка в Омском районе. Сейчас между АО «ТГК-11» и природоохранной прокуратурой идут судебные разбирательства. Владелец золоотвала отказывается признавать свою вину в затоплении нескольких населенных пунктов.