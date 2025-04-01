Омск-Информ
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·Политика

Он руководил районом с 2010 по 2015 гг.
В минувшее воскресенье, 30 марта, умер бывший глава Москаленского района Валерий Ермолаев. Ему было 63 года.
– 14 марта 2010 года на выборах в органы местного самоуправления Валерий Александрович был избран главой Москаленского муниципального района. За время работы в должности главы района проявил себя как грамотный управленец и руководитель, – сообщает администрация района.
Ермолаев руководил районом до ноября 2015 года. В последний путь его проводят 2 апреля в 11:30 в Храме Святой Троицы. «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Валерия Ермолаева.
Отметим, что в среду, 26 марта, ушла из жизни  еще одна экс-глава администрации Москаленского района Омской области Ольга Губанова. Она занимала этот пост с 1991 по 1996 годы. 
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·Политика

Он руководил районом с 2010 по 2015 гг.
В минувшее воскресенье, 30 марта, умер бывший глава Москаленского района Валерий Ермолаев. Ему было 63 года.
– 14 марта 2010 года на выборах в органы местного самоуправления Валерий Александрович был избран главой Москаленского муниципального района. За время работы в должности главы района проявил себя как грамотный управленец и руководитель, – сообщает администрация района.
Ермолаев руководил районом до ноября 2015 года. В последний путь его проводят 2 апреля в 11:30 в Храме Святой Троицы. «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Валерия Ермолаева.
Отметим, что в среду, 26 марта, ушла из жизни  еще одна экс-глава администрации Москаленского района Омской области Ольга Губанова. Она занимала этот пост с 1991 по 1996 годы. 
5273