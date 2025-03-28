Омск-Информ
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·Общество

Она занимала этот пост с 1991 по 1996 год.
В среду, 26 марта, ушла из жизни экс-глава администрации Москаленского района Омской области  Ольга Губанова. Ей было 80 лет.
Как сообщает администрация Москаленского района, Губанова родилась в 1944 году в деревне Тарналы Шербакульского района. Окончила истфак ОмГПУ. Работала замдиректора в школе, завотделом культуры Москаленского райисполкома, секретарем райисполкома, секретарем РК КПСС. С 1991 по 1996 год занимала пост главы администрации района.
Имеет награды: значок «За отличную работу в культуре РФ», орден Дружбы народов, медаль III степени «За заслуги перед Отечеством», почетные медали Москаленской администрации. Была почетным гражданином района.
·Общество

Она занимала этот пост с 1991 по 1996 год.
В среду, 26 марта, ушла из жизни экс-глава администрации Москаленского района Омской области  Ольга Губанова. Ей было 80 лет.
Как сообщает администрация Москаленского района, Губанова родилась в 1944 году в деревне Тарналы Шербакульского района. Окончила истфак ОмГПУ. Работала замдиректора в школе, завотделом культуры Москаленского райисполкома, секретарем райисполкома, секретарем РК КПСС. С 1991 по 1996 год занимала пост главы администрации района.
Имеет награды: значок «За отличную работу в культуре РФ», орден Дружбы народов, медаль III степени «За заслуги перед Отечеством», почетные медали Москаленской администрации. Была почетным гражданином района.