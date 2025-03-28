Омск-Информ
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·Общество

Для бумажной рекламы власти выделили отдельные доски. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. 

Мэр Омска Сергей Шелест заявил о появлении специальных досок для объявлений.

Для начала выбрали 93 остановки, на некоторых уже смонтированы щиты.

– Эти доски призваны решить проблему павильонов, заклеенных сверху донизу призывами к починке компьютеров и стиральных машин, – заявил Шелест. – Результаты уже есть, спасибо расклейщикам, внявшим нашему призыву не портить свежевымытые стенки остановок.

Первые такие доски появились на улицах Конева и Суворова. Ранее сообщалось, что Сергей Шелест раскритиковал расклейщиков объявлений на остановках за уродование внешнего облика города.

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·Общество

Для бумажной рекламы власти выделили отдельные доски. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. 

Мэр Омска Сергей Шелест заявил о появлении специальных досок для объявлений.

Для начала выбрали 93 остановки, на некоторых уже смонтированы щиты.

– Эти доски призваны решить проблему павильонов, заклеенных сверху донизу призывами к починке компьютеров и стиральных машин, – заявил Шелест. – Результаты уже есть, спасибо расклейщикам, внявшим нашему призыву не портить свежевымытые стенки остановок.

Первые такие доски появились на улицах Конева и Суворова. Ранее сообщалось, что Сергей Шелест раскритиковал расклейщиков объявлений на остановках за уродование внешнего облика города.

Материалы по теме:

«Это вообще ужас!»: омичей достала реклама, которой обклеены все остановки

«Хоть камеры вешай»: Шелест раскритиковал организаторов концертов, наводнивших Омск афишами