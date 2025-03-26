Мэр Омска напомнил о штрафных санкциях. Власти размышляют над другими способами решения проблемы.

Мэр Омска Сергей Шелест приоткрыл закулисье неочевидных работ городских служб. Глава города рассказал об объявлениях, наклеенных на остановочные павильоны. С этим злом власти борются двумя путями: отмывают и судятся с работодателями расклейщиков объявлений.

По данным мэра, очистка квадратного метра остановочного павильона обходится городскому бюджету в 1246 рублей, замена одного стекла – более чем в 13 тысяч рублей.

– Зачастую расклейщики используют настолько ядерные составы, что портится сам конструктив павильонов. Только за вчерашний день рабочие очистили 137 остановок. Как скоро они снова будут залеплены безобразными бумажками? Думаю, ответ очевиден, – заявил Шелест.

Что касается судов, то, например, в отношении ИП Коробейникова принято решение о возмещении затрат на очистку 12 остановочных павильонов. Всего на рассмотрении в судах находятся 6 исковых дел на общую сумму почти 164 тысячи рублей. Помимо упомянутого ИП, это ИП Багдасян П. Э., ИП Семенов Р. С., ООО «Эвент Парк», ИП Тухманян О. В. По данным «Омск-информа», речь идет об организаторах концертов, заклеивающих город афишами.

Всего юридический отдел Управления дорожного хозяйства и благоустройства подготовил 66 претензий на сумму около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Прорабатываются и другие варианты решения. В ближайшее время на некоторых городских остановках появятся специальные доски объявлений – щиты, предназначенные для расклейки рекламы. Также ведутся переговоры с предпринимателями, готовыми брать на себя обслуживание остановок с возможностью размещения современных рекламных носителей.

– Кто-то скажет, что нужно на каждую остановку камеру повесить. Это тоже вариант, о котором мы размышляем, но вся загвоздка в финансах, – подчеркнул Шелест. – Надеюсь, что вместо того, чтобы попадаться на видео и становиться героями новостей, они все-таки воспользуются досками объявлений.

Однако пока глава города надеется на сознательность расклейщиков.