Городские службы удаляют объявления, но листовки и плакаты появляются вновь и вновь.

Сергей Шелест выступил Управления дорожного хозяйства и благоустройства каждый день очищают от «отвратительных бумажек» (слова мэра) больше сотни остановок, но проходит всего несколько дней, как объявления появляются снова. На днях мэр Омскавыступил с жесткой критикой в адрес предпринимателей, которые расклеивают свои объявления на остановочных павильонах по всему городу. Работники«отвратительных бумажек» (слова мэра) больше сотни остановок, но проходит всего несколько дней, как объявления появляются снова.

Свою лепту в загрязнение мест ожидания общественного транспорта вносят и сами горожане, клеящие на остановках свои частные объявления. Достаточно пройти несколько сот метров по любой центральной улице – практически все остановки изгажены объявлениями и следами клея.

– «Снижаем цены. Любые виды строительных работ», «Сниму любое жилье на ваших условиях», «Насосы для дома и дачи», – реклама кричит буквально со всех сторон.

Горожане, ждущие свой автобус на остановках, кажется, уже не замечают бесконечные объявления на павильонах. Лишь единицам небезразличен внешний вид остановок.

– Мне кажется, убирают рекламу все-таки с остановок. Но кое-где остатки видно, и это выглядит неряшливо. Это вообще ужас! – говорит женщина, ждущая автобус на улице 10 лет Октября.

Помимо чисто эстетической составляющей важна и финансовая сторона вопроса: очистка квадратного метра остановочного павильона обходится городскому бюджету в 1246 рублей. Замена одного стекла стоит от 13 тыс. рублей. Учитывая, что в день очищают больше сотни остановок, эта работа выходит городской казне в копеечку. А это пешеходные дорожки, ремонт дорог, новые фонари и другие блага цивилизации, которых лишаются омичи.

Так, в отношении ИП Коробейникова принято решение о возмещении затрат на очистку 12 остановочных павильонов. Всего на рассмотрении в судах находятся 6 исковых дел на общую сумму почти 164 тыс. рублей. Помимо упомянутого ИП, это ИП Багдасян П. Э., ИП Семенов Р. С., ООО «Эвент Парк», ИП Тухманян О. В. По данным «Омск-информа», речь идет об организаторах концертов, заклеивающих город афишами. Городской департамент контролоя уже начал подавать иски в суд на предпринимателей, заказывающих расклейку объявлений на остановках.

Кроме обклеенных рекламой остановок нередко встречаются разбитые. Некоторые павильоны стоят совсем без стекол.

– Вот, видите, – показывает жительница центра Омска на остановку «Городской музей» на улице Куйбышева. – Еще два дня назад стекла были. Я думаю, что не должны остановки так выглядеть. Не должны их рекламой обклеивать.

Рекламу можно встретить не только на стенах остановочных павильонов. Объявления о работе, съеме жилья, строительных, ремонтных и других услугах «украшают» столбы вдоль улиц и даже светофоры на перекрестках.

Кроме того, город увешан афишами предстояших концертов. На остановках они встречаются реже, а вот на заборах и стенах домов этой рекламы полно.

По словам известного организатора концертов Романа Семенова, реклама на остановках существовала десятилетиями, и вдруг городские власти начали с ней бороться.

– Раньше расклейка на остановках осуществлялась централизованно и была согласована с городом. Одна компания курировала это, клеила афиши и приводила их в порядок. Но в какой-то момент город расторг договор, и расклейка стала нелегальной, – отметил Семенов. Эксперт не согласен, что афиши предстоящих мероприятий портят внешний вид остановок. – Красота этих остановок сомнительна. Это раньше были красивые советские остановки, потом их снесли, поставили какие-то жестяные короба и пытаются их оберегать. При этом в центре города стоят жестяные заборы или целые городки из киосков. Такого я, наверное, вообще нигде не видел больше. Мы работаем по всей территории СНГ, я могу сравнивать, – отметил Семенов. По его словам, запрет на размещение рекламы на остановках приведет к тому, что афиши перейдут на заборы. Так, в общем-то, уже и происходит. И висит эта реклама вполне легально. Делают ли афиши заборы красивее – спорный вопрос.