Общественники и собаководы считают, что закон об умерщвлении бездомных животных кардинально ничего не изменит.

28 февраля текущего года по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной в Госдуму внесен законопроект о защите граждан от нападений бездомных животных. Он предполагает внесение поправок в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». До настоящего момента регулирование численности безнадзорных животных, не проявляющих немотивированную агрессию, осуществлялось через схему «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат». Новый законопроект исключает возможность возвращения животных на прежние места обитания. Также регионы получат право самостоятельно устанавливать максимальный срок содержания бездомных животных в приютах, после которого допускается их умерщвление.

Корреспондент РИА «Омск-информ» выяснил у собаководов, зоозащитника и юриста об их отношении к предложенному законопроекту и предложил свои способы решения проблемы.

Приют становится концлагерем

Собаковод с 30-летним стажем Виктория Иванова высказалась неожиданно. Она считает, что нельзя уменьшить численность бездомных собак, если не истреблять их.

– Никто не сможет контролировать их численность, если не убивать. Муниципальные службы отлавливают и стерилизуют собак, которые более-менее адекватные и идут к человеку. А есть дикари, и если появишься с этим отловом, то никогда в жизни их не поймаешь. Они видят людей и начинают убегать. Даже если используют уколы, которые в полете отстреливают этих собак, наркоз действует не сразу. В нее шприц воткнулся с наркозом, она еще две минуты убегает, в какую-нибудь канаву завалится и уснет. А ее никто не нашел. Она проснулась и дальше носится, 2 заявила Виктория.

Также женщина затронула тему приютов, выразив обеспокоенность условиями содержания животных. Она поделилась личными наблюдениями о том, что при массовом отлове собак их размещают в переполненные клетки, где они испытывают стресс и могут проявлять агрессию друг к другу. Виктория отметила, что вольеры, в которых содержатся животные, летом перегреваются, а зимой промерзают, и сравнивает такие условия с «концлагерем». Она считает, что гуманней было бы оставлять собак на свободе или истреблять, нежели подвергать их подобным страданиям.

– Это просто истязание. Они считают, что делают доброе дело. Но собака же живая, а качество жизни у нее какое-то… Никакого по сути. Говорю, лучше тогда их не трогать или истреблять, чем вот так вот, – добавила собаковод.

Однако Виктория Иванова предложила способ, который мог бы помочь сократить число бездомных и беспризорных собак. Она считает, что владельцам собак следует обязательно проходить специальные курсы, прежде чем завести питомца. Это могло бы повысить ответственность хозяев и научить их правильно ухаживать за животными, что, в свою очередь, снизило бы количество случаев отказа от собак и их попадания на улицы. Кроме того, такие курсы помогут владельцам грамотно воспитывать собак сложных пород, тем самым снижая риск нападений со стороны домашних питомцев.

Ужесточить требования к владельцам собак

Собаковод Денис Зайцев заявил, что истребление собак является абсолютно не гуманным решением. Он подчеркнул, что необходимо решать проблему на корню, начиная с регистрации и учета домашних животных, а также с обучения владельцев основам правильного ухода за питомцами. Важным аспектом является ограничение репродуктивной функции собак путем кастрации, чтобы предотвратить увеличение их численности. Денис отметил, что, хотя уничтожение собак может показаться дешевым и быстрым решением, оно не устраняет первопричину проблемы, и ситуация будет повторяться снова и снова.

– У нас же сначала сделают, а потом подумают, все ли правильно они сделали. Я понимаю, что дешевле и проще застрелить эту собаку, закопать или сжечь. Но это не решит проблемы, корневую проблему-то мы не решаем, – рассуждает мужчина.

По его мнению, нужно искать управу не на безнадзорных собак, а на владельцев домашних барбосов, которые бросают своих питомцев. Собаковод считает, что необходима обязательная регистрация и учет всех домашних животных, включая собак. Это поможет идентифицировать владельца каждого питомца и привлечь его к ответственности в случае нарушения правил содержания.

Денис Зайцев подчеркнул важность ограничения бесконтрольного разведения собак, предлагая ввести процедуры согласования вязок и регистрацию пометов. Он уверен, что такие меры позволят навести порядок в сфере содержания домашних животных и предотвратить увеличение числа бездомных собак.

– Должна быть какая-то паспортизация, регистрация всех собак. Вообще порядок навести вот в этом вопросе. Что увидели мы собачку на улице, посмотрели данные и такие «ага, так это вот этого дяденьки собачка. А ну-ка, почему она у тебя на улице?». Ладно, если она просто сбежала, а если она регулярно на улице, то давайте что-то будем с этим делать, – отметил Денис.

Похожей позиции придерживается директор благотворительного фонда помощи животным «Общий мир» Елена Олюнина. Она выразила негативное отношение к новому законопроекту. Она считает, что формулировка «защита граждан от бездомных собак» уходит от основной цели, поставленной президентом при подписании федерального закона «Об ответственном обращении с животными», а именно формирования ответственности граждан за тех животных, которых они заводят.

– Защищать нас, наших детей нужно не от бездомных, а от хозяйских собак и от их владельцев, – поделилась зоозащитница.

Общественница вспомнила, что в Омске десятилетиями собак ловили и усыпляли, но на популяцию бездомных животных это не влияло. По ее мнению, за последние пять лет действия программы ОСВВ («отлов – стерилизация – вакцинация – возврат») стала очень хорошо видна причина появления новых собак на улицах: отловленные животные возвращались в город привитыми, спокойными и стерилизованными. Но на улицах все равно появлялись новые щенки. Это свидетельствует о том, что основная проблема заключается в бесконтрольном разведении собак и безответственном отношении к братьям меньшим.

Особенно эта ситуация касается частных секторов Омска, где происходит неконтролируемые разведение и продажа животных. Отсутствие должной подготовки владельцев крупных собак и контроля за их содержанием также усугубляет ситуацию. В результате улицы продолжают пополняться новыми брошенными барбосами, а случаи нападения собак на детей остаются частыми, особенно когда четвероногие находятся без поводков и намордников в городских условиях или сбегают с участков в поселках.

– Нашим законотворцам уже на старте надо изменить формулировку и работать над законопроектом «Ужесточение ответственности за незаконный оборот животных и безответственное владение животными для уменьшения поголовья безнадзорных животных и защиты населения». Тогда толк будет. Потому что сразу встанет вопрос привлечения конкретных органов: патрульно-постовой службы, налоговой полиции, наладится механика работы по жалобам на бесконтрольный выгул, начнется тотальный учет домашних животных и, хорошо бы, обязательная стерилизация неплеменных собак и кошек, а при выявлении нарушения – штрафы, – убеждена общественница.

Елена Олюнина убеждена, что принятие закона может стать простым способом для мошенничества с государственными средствами, так как будет сложно отслеживать количество реально отловленных и утилизированных собак. В результате деньги могут быть незаконно присвоены, а проблема бездомных животных останется нерешенной. Лучший путь – это введение более жестких требований к владельцам животных. Это поможет устранить корневую причину проблемы - бесконтрольное разведение и оставление питомцев на улице, а также предотвратит создание условий для коррупции.

– Нужен тотальный контроль за содержанием животных, обязательная стерилизация, система регламентов действий полиции при выявлении нарушителей. Как только будет оштрафована тысяча жителей, а их собак стерилизуют от государства и хозяевам вменят компенсировать эти затраты – собак на улицах станет меньше, – добавила Олюнина.

Нужен закон об обязательной стерилизации

В свою очередь, омский юрист, член правления организации защиты животных «Друг» Игорь Пушкарь обратил внимание на то, что депутаты Госдумы приняли решение о внесении изменений в законодательство без предварительных общественных обсуждений и привлечения экспертов. Согласно предлагаемым корректировкам, будет исключено возвращение отловленных животных в их прежнюю среду обитания, даже если они не проявляли агрессии. Одновременно предлагается дать регионам полномочия устанавливать сроки содержания животных в приютах, что, по словам юриста, может привести к массовому уничтожению собак после истечения этих сроков.

– Например, Москва может установить год содержания, чтобы иметь возможность животных пристроить, а какие-то бедные регионы установят 30 дней. То есть, следуя логике закона, регион принял срок предельного содержания 30 дней. Например, они отловили 100 собак, их стерилизуют, вакцинируют, содержат. Статистика говорит о том, что максимум может быть пристроено 20 % собак. То есть, скажем, 20 собак в лучшем случае пристроили, а 80 % собак усыпляют, – пояснил Пушкарь.

Он добавил, что законопроект, по его мнению, содержит множество недостатков, поскольку был подготовлен поспешно, без должного анализа и обсуждения. Юрист подчеркнул, что многие люди не осознают, что количество нападений не зависит исключительно от численности бездомных животных.

– Они будут отстреливать только тех, кого смогут отловить, а не агрессивных. Отлавливать получится доверчивых, больше домашних. А осторожная собака, которая чувствует какую-то опасность, она так просто не подойдет. Они наивно думают, что отстрелят. Это будут те собаки, которые не представляют опасности. Отловят и скажут «отловили и усыпили 500 собак, защищаем граждан от нападений и укусов». Но количество укусов не уменьшится, – отметил юрист.

Игорь Пушкарь рассказал, что в октябре 1927 года в СССР был принят документ, касающийся борьбы с бешенством, согласно которому безнадзорные собаки подлежали отстрелу. С тех пор началась практика отлова, при которой пойманных животных содержали некоторое время, а затем уничтожали. Эта политика просуществовала до 2018 года, однако за все эти годы ни в одном регионе страны не удалось решить проблему бездомных животных.

Потрачено много средств, значительная часть которых могла быть растрачена нецелевым образом, поскольку подобные программы привлекали коррупционеров. Общественник выразил сомнения в эффективности повторного внедрения таких методов, отмечая, что, несмотря на массовые убийства животных, проблема продолжала существовать. В качестве примера он привел трагический случай гибели девочки в 2011 году в результате нападения собак, произошедший во время активной фазы уничтожения бездомных животных.

Без закона о стерилизации и чипизации вопрос с безнадзорными питомцами не решить. Юрист подчеркнул важность стерилизации как метода снижения агрессии у животных, поскольку именно в брачные периоды они становятся наиболее опасными. Стерилизация помогает предотвратить появление новых поколений бездомных собак и снизить вероятность нападений.

– Нужно проблему решать комплексно. Депутаты не приняли ни одного закона о стерилизации и чипизации. Это нужно было делать сразу же параллельно, – сказал юрист. – Основная агрессия у животных наступает в брачный период, когда спаривание идет, битвы за самок или когда они защищают потомство. Если будет стерилизация, то не будет собачьих свадеб и не будет нападений.

Таким образом, общественники и собаководы дружно раскритиковали новый законопроект, который вряд ли уменьшит популяцию безнадзорных животных. Только закон о стерилизации и контроль за домашними животными способны повлиять на ситуацию. Вероятно, проблема нуждается в более тщательной проработке на законодательном уровне и всестороннем контроле региональной и муниципальной властей.