Новый проект закона предполагает запрет на выпуск бобиков в среду обитания. Регионам могут дать право на умерщвление бездомных животных.

Экс-мэр Омска, а теперь депутат Государственной думы Оксана Фадина рассказала в своем телеграм-канале о подготовке законопроекта «О защите граждан от бродячих собак». Она входит в рабочую группу по подготовке проекта.

В документе хотят запретить выпускать животных в среду обитания. Кроме того, регионам дадут право принимать решение об умерщвлении бездомных псов. Фадина пишет о докладе первого заместителя председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, который рассказал о бездействии профильного федерального министерства. Была проанализирована работа 75 регионов, и только 20 создали юридически грамотные механизмы по реализации федеральной нормы, которая выглядит так: «Отлов – стерилизация – вакцинация – возврат».

– Сухая статистика, против которой другая – трагическая, – написала она и рассказала о предложениях, которые выработаны депутатами.

Поправки касаются порядка регистрации и норматива количества домашних животных, запрета разведения владельцами потенциально опасных пород собак, свободного выгула, запрета выгула без намордника и поводка.

– Много внимания было уделено вопросу возврата бродячих животных на место обитания, где ранее было отловлено животное, и здесь предложения озвучивались разные: от введения исключения возврата на территории детских садов, школ, медицинских организаций, детских площадок – до полного запрета возврата отловленного животного (с вариантами предолжения дальнейшей судьбы животного), – написала Оксана Фадина.

Уже скоро, 3 марта, законопроект собираются обсудить на Совете Государственной думы, затем его внесут на пленарное заседание и определят дату его рассмотрения.

Добавим, что вернуться к документу депутатов заставила волна нападений агрессивных стай собак на людей. В Ставрополье погибла девочка, в Челябинской области пес вцепился в лицо мальчику, а в Пермском крае стая барбосов грызла пожилую женщину. В Омской области алабай покусал 16-летнюю школьницу.