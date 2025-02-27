Омск-Информ
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·Происшествия

Собака сорвалась с привязи и набросилась на 16-летнюю девочку.

Русско-Полянский районный суд Омской области вынес решение по иску прокуратуры к местному жителю, собака которого покусала ребенка. Хозяин выплатит компенсацию пострадавшему ребенку.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Собака породы алабай сорвалась с привязи и набросилась на 16-летнюю девочку. Здоровью ребенка был причинен вред, подросток испытал стресс и физическую боль.

– В целях защиты прав девочки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием взыскать с владельца собаки в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, – сообщили в прокуратуре.

Хозяин собаки в ходе судебного разбирательства добровольно передал родителям девочки 20 тыс. рублей. Оставшиеся 10 тысяч с владельца животного взыскали по решению суда.

·Происшествия

Собака сорвалась с привязи и набросилась на 16-летнюю девочку.

Русско-Полянский районный суд Омской области вынес решение по иску прокуратуры к местному жителю, собака которого покусала ребенка. Хозяин выплатит компенсацию пострадавшему ребенку.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Собака породы алабай сорвалась с привязи и набросилась на 16-летнюю девочку. Здоровью ребенка был причинен вред, подросток испытал стресс и физическую боль.

– В целях защиты прав девочки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием взыскать с владельца собаки в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, – сообщили в прокуратуре.

Хозяин собаки в ходе судебного разбирательства добровольно передал родителям девочки 20 тыс. рублей. Оставшиеся 10 тысяч с владельца животного взыскали по решению суда.