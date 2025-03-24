В футбольном клубе назвали причину грандиозной потасовки между омичами и их соперниками из «Динамо-2».

Скандальный матч между омским «Иртышом» и московским «Динамо-2», закончившийся массовой дракой, продолжает будоражить болельщиков. Напомним, что в минувшую субботу, 22 марта, омский футбольный клуб, проиграв «Динамо-2», не растерялся во время возникшей в финале игры потасовки. И, судя по кадрам с места происшествия, нанес симметричный удар противнику.

В футбольном клубе «Иртыш» «Омск-информу» прокомментировали инцидент. Главный тренер команды объяснил причину ЧП. По его словам, в потасовке виноват судья.

– Когда мы играли первый тайм, и мы играли его с преимуществом, уверенно, я тогда сказал, что те решения, которые принимает судья, могут привести игру к драке. Причем это были решения в обе стороны, а не в одну. И когда начался второй тайм, там также были сомнительные решения, – заявил Максим Мишаткин редакции. – Потому что мы ведь тоже сидим, смотрим в онлайне, 39-я, 50-я минуты, положение «вне игры», то возникают большие сомнения. Неприятно то, что, когда две команды стараются играть в футбол, и рушится эта связь. И я думаю, что когда назначают на матчи людей, то такие матчи должны судить ребята с опытом. Вот это очень важно.

Главный тренер омичей извинился за инцидент в конце матча.

– Финал был довольно сомнительный. Там уже была толпа и не разберешь, кто прав, кто виноват, – добавил Мишаткин.

Омский «Иртыш» после 4 игр занимает 8-е место из 10 команд во второй лиге «А». Следующий матч предстоит команде дома, в субботу, 29 марта, с командой «Калуга».