Потасовку затеял соперник омичей, команда «Динамо».

Скандалом закончился матч между двумя футбольными командами: омским «Иртышом» и московским «Динамо-2». Омичи проиграли со счетом 0:2. Между командами возникла перебранка, которая переросла в бодрую потасовку.

Зачинщиком стал игрок «Динамо-2» Александр Хубулов, который ударил футболиста «Иртыша». И при этом нечаянно зацепил своего одноклубника Виталия Летечина.

По данным спортивного журналиста Ивана Карпова, судьи матча три часа смотрели видео, чтобы выявить всех зачинщиков. Как явствует из протокола матча на сайте Второй лиги, Хубулов, а также игрок «Иртыша» Михаил Иваньков, получили по красной карточке. Хотя Карпов сообщает о двух удалениях у омичей.

Омский «Иртыш» после 4 игр занимает 8-е место из 10 команд во второй лиге «А». Следующий матч предстоит команде дома, в субботу, 29 марта, с командой «Калуга».