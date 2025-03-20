В мэрии Омска заявили, что кардинально решить проблему заторов и состояния проезжей части получится только после капремонта сооружения.

В городской администрации рассказали, как устраняли дорожные ямы на мосту у Телецентра, ставшие причиной километровых заторов по направлению из Нефтяников.

Минувшей ночью бригады подрядной организации «СтройТраст» отмыли и частично заменили делиниаторы, пластины и вешки, отвечающие за регулировку дорожного движения. Кроме того, рабочие провели аварийно-восстановительный ремонт проезжей части. Выбоины просушили и очистили от грязи, а затем послойно заполнили холодным асфальтом.

– Это временная мера: как только позволит погода, в ход пойдет горячая смесь, которая более устойчива к высокому автомобильному трафику, – заявил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

В тестовом режиме асфальтобетонные заводы запустят уже на следующей неделе.

Однако, по сведениям городских властей, кардинально решить проблему состояния проезжей части на мосту у Телецентра позволит только капитальный ремонт. Он предполагает в том числе замену всех четырех деформационных швов на объекте и полную замену полотна мостового сооружения, включая гидроизоляцию.