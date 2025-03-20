Выбоины на мосту и подходах к нему стали причиной огромных пробок в городке Нефтяников.

Минувшей ночью в Омске вновь полностью перекрывали мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. С 00:00 до 5:00 подрядная организация, ведущая капремонт моста, латала многочисленные ямы на самой переправе и подходах к ней.

Работы проводились так называемым холодным асфальтом, сообщают «Вести-Омск». На следующей неделе в городе собираются запустить асфальтобетонный завод, и тогда многочисленные выбоины начнут заделывать уже горячей смесью.

А пока водителям и пассажирам общественного транспорта приходится стоять в огромных пробках в городке Нефтяников и на Левобережье. Чтобы в условиях весенней распутицы не остаться без колес, подвески и ходовой части, автолюбители вынуждены снижать скорость при движении по разбитым омским дорогам.