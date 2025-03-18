Пользователи соцсетей связывают заторы с многочисленными ямами, появившимися после таяния снега. В мэрии не спорят.

Сегодня, 18 марта, омичи обратили внимание на пробки из Нефтяников в сторону моста имени 60-летия ВЛКСМ и центра. История получила развитие. Автомобилисты связали это с ямами, образовавшимися после таяния снега.

– Просьба к администрации города Омска срочно отремонтировать ямы на мосту 60-летия ВЛКСМ. Трафик еле ползет по ямам – время проезда пробок по мосту возросла кратно в обе стороны, – призвал автор поста в «Аварийном Омске».

В мэрии пояснили, что подрядчик во время ночных перекрытий выполнял аварийно-восстановительный ремонт с применением холодного асфальта. Власти также сообщили дату следующего ремонта.

– Очередной ремонт состоится в ночь со среды на четверг на этой неделе. С наступлением положительных температур неровности дороги будут устранены с применением горячей смеси, – пообещали в городской администрации.

Отметим, что уже несколько дней жители Нефтяников вынуждены идти пешком. Потому что пробки возле моста у Телецентра даже не в часы пик не становятся меньше.