Омск-Информ
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·Авто

Ситуация ухудшилась с понедельника.
На этой неделе омичи заметили усиление заторов на дорогах в Нефтяниках. Горожане жалуются в соцсетях, что стали дольше добираться по утрам на работу.
– В 7:40 еду на работу и, начиная с поворота на Мира у Совисполкома до ост. «Медакадемия», собирается ужасная пробка, которая не движется практически. Вчера это расстояние ехали час, сегодня такая же история, – сообщает автор поста.
В результате по утрам водители общественного транспорта, вставая в пробку, выпускают пассажиров, потому что пешком быстрее.
·Авто

Ситуация ухудшилась с понедельника.
На этой неделе омичи заметили усиление заторов на дорогах в Нефтяниках. Горожане жалуются в соцсетях, что стали дольше добираться по утрам на работу.
– В 7:40 еду на работу и, начиная с поворота на Мира у Совисполкома до ост. «Медакадемия», собирается ужасная пробка, которая не движется практически. Вчера это расстояние ехали час, сегодня такая же история, – сообщает автор поста.
В результате по утрам водители общественного транспорта, вставая в пробку, выпускают пассажиров, потому что пешком быстрее.