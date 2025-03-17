Застройщик намерен обустроить набережную реки Замарайки, но, пока не знает, насколько это возможно. Всего в развитие локации планируется вложить 1 млрд рублей.

Застройщик микрорайона Кварталы Драверта, уральский девелопер «Брусника», представил жителям Левобержья финальный дизайн-проект парка Драверта. Первую часть проекта, расположенную в пойме реки Замарайки, планируют сдать в эксплуатацию уже в этом году. На развитие этой локации компания выделит более 1 млрд рублей собственных средств и передаст готовый парк администрации города.

По замыслу авторов проекта, парк Драверта, который расположится вдоль бульвара Архитекторов, станет новым линейным центром района. Первоначальный проект, представленный почти год назад, архитекторы переработали с учетом пожеланий омичей. Архитекторы поработали над всесезонным использованием парка, продумали размещение активных зон и мест для тихого отдыха, сформировали сеть велодорожек и пешеходных маршрутов. Основным вопросом остается, как обустроить реку Замарайку и возможно ли это.

– Мы планируем начать исследование русла реки Замарайки уже в этом году вместе со специалистами, которые помогали нам восстанавливать озеро Тихое в Тюмени. По итогам анализа расскажем, какие есть предложения по сохранению берегов реки и включению ее в жизнь города. Встреча с набережной Замарайки станет природной кульминацией парка. Берег располагает к наблюдению за природой: амфитеатр у реки, травяной сад, – отметил технический директор «Брусники» Евгений Головкин.

Вдоль всего парка предусмотрены парковочные места. Предполагается сделать большой зеленый буфер между парком и парковкой. Как явствует из дизайн-проекта, на этой территории сделают зону тихого отдыха, дождевой сад, амфитеатр, площадку свободного назначения и кафе. Сдать парк компания планирует к концу 2027 года.

Напомним, новый микрорайон возводится на Левом берегу в районе улиц 3-я Островская и Шаронова. Строительство первой очереди завершат к концу года.