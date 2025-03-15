Концепция парка находится в разработке.

В Омске продолжается разработка концепции парка Драверта, который планируется на бульваре Архитекторов – от улицы 70 лет Октября до реки Замарайки.

Пока ясно, что в парке не планируют устанавливать декоративные элементы освещения, так как они не являются вандалоустойчивыми. Не будет также летнего кинотеатра, пляжа и скейт-площадки.

Вместо этого будет небольшой пирс с лежаками. Там будут урны для смешанного сбора мусора и арт-объекты с информацией о главных архитекторах города.

Строительство планируется начать в этом году. Этим занимается «Брусника» – застройщик соседнего микрорайона.