Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу на предположительно красный свет.

Десятилетняя школьница, которую утром в центре Омска сбила иномарка, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве. Ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел около 8 часов утра на улице Кемеровской. Управлявшая автомобилем «БМВ» 24-летняя девушка сбила школьницу, переходившую дорогу на предположительно красный свет. Удар был настолько сильным, что ребенка подбросило на капот, а потом на несколько метров в сторону от иномарки. 

– Ребенок находится под наблюдением медиков, получает всю необходимую помощь, состояние стабильно тяжелое, – приводит заявление Минздрава издание «КП-Омск».

За ребенком организован круглосуточный уход и контроль над ее состоянием. Врачи делают все необходимые медицинские манипуляции.

·Происшествия

Ребенок попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу на предположительно красный свет.

Десятилетняя школьница, которую утром в центре Омска сбила иномарка, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве. Ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел около 8 часов утра на улице Кемеровской. Управлявшая автомобилем «БМВ» 24-летняя девушка сбила школьницу, переходившую дорогу на предположительно красный свет. Удар был настолько сильным, что ребенка подбросило на капот, а потом на несколько метров в сторону от иномарки. 

– Ребенок находится под наблюдением медиков, получает всю необходимую помощь, состояние стабильно тяжелое, – приводит заявление Минздрава издание «КП-Омск».

За ребенком организован круглосуточный уход и контроль над ее состоянием. Врачи делают все необходимые медицинские манипуляции.