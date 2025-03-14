Омск-Информ
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·Происшествия

Девочка попала в больницу.

Сегодня, 14 марта, около 08:10 часов, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

Предварительно установлено, что 24-летняя водитель автомобиля «БМВ» на улице Кемеровской допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 10-летняя школьница доставлена в медицинское учреждение. По данным очевидцев, ребенка от удара подбросило на капот, а потом на несколько метров в сторону.  Школьницу госпитализировали в реанимацию. Окончательно обстоятельства и причины автоаварии установят после проверки.

1720
·Происшествия

Девочка попала в больницу.

Сегодня, 14 марта, около 08:10 часов, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

Предварительно установлено, что 24-летняя водитель автомобиля «БМВ» на улице Кемеровской допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 10-летняя школьница доставлена в медицинское учреждение. По данным очевидцев, ребенка от удара подбросило на капот, а потом на несколько метров в сторону.  Школьницу госпитализировали в реанимацию. Окончательно обстоятельства и причины автоаварии установят после проверки.

1720