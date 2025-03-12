Омск-Информ
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·Спорт

Поединок состоится через два с половиной месяца.
Омский боец ММА Александр Шлеменко проведет следующий бой в лиге RCC 31 мая в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в ТГ-каналах самого спортсмена и школы единоборств «Шторм». С кем Шлеменко будет биться, пока не сообщается.
– Александр Шлеменко будет возглавлять ивент на 31 мая. Сейчас в поиске есть несколько вариантов, уже есть предварительная договоренность – мы ждем. Я думаю, будет понимание где-то в апреле, и мы уже 100 % объявим соперника. Многих удивит имя, и оно будет соответствовать имени Александра Шлеменко и по медийности, и по заслугам, – рассказал «Чемпионату» глава бойцовского промоушена RCC Николай Клименко.
Ранее сообщалось, что Шлеменко планирует провести в этом году также два боя в Омске.
·Спорт

Поединок состоится через два с половиной месяца.
Омский боец ММА Александр Шлеменко проведет следующий бой в лиге RCC 31 мая в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в ТГ-каналах самого спортсмена и школы единоборств «Шторм». С кем Шлеменко будет биться, пока не сообщается.
– Александр Шлеменко будет возглавлять ивент на 31 мая. Сейчас в поиске есть несколько вариантов, уже есть предварительная договоренность – мы ждем. Я думаю, будет понимание где-то в апреле, и мы уже 100 % объявим соперника. Многих удивит имя, и оно будет соответствовать имени Александра Шлеменко и по медийности, и по заслугам, – рассказал «Чемпионату» глава бойцовского промоушена RCC Николай Клименко.
Ранее сообщалось, что Шлеменко планирует провести в этом году также два боя в Омске.