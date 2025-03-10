Омск-Информ
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·Спорт

В 2025 году на турнирах Shlemenko Fighting Championship состоятся два боя в Омске.

Известный российский боец MMA Александр Шлеменко намерен провести в Омске два поединка. Бои состоятся на турнирах Shlemenko Fighting Championship (SFC).

– Первый запланирован на начало июля, дата второго прорабатывается, – сообшает портал Спорт24 со ссылкой на зампреда правительства Омской области Ивана Колесника. – Это традиционно будут топовые бойцы, чтобы порадовать болельщиков.

Он добавил, что в этом году школа «Шторм» Александра Шлеменко празднует 10-летний юбилей. Планируется, что в праздничных мероприятиях примут участие именитые спортсмены, юные бойцы, а также для омичей будет организовано несколько локаций.

·Спорт

В 2025 году на турнирах Shlemenko Fighting Championship состоятся два боя в Омске.

Известный российский боец MMA Александр Шлеменко намерен провести в Омске два поединка. Бои состоятся на турнирах Shlemenko Fighting Championship (SFC).

– Первый запланирован на начало июля, дата второго прорабатывается, – сообшает портал Спорт24 со ссылкой на зампреда правительства Омской области Ивана Колесника. – Это традиционно будут топовые бойцы, чтобы порадовать болельщиков.

Он добавил, что в этом году школа «Шторм» Александра Шлеменко празднует 10-летний юбилей. Планируется, что в праздничных мероприятиях примут участие именитые спортсмены, юные бойцы, а также для омичей будет организовано несколько локаций.