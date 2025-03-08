На строительные работы выделили 318 миллионов рублей.

«Омскоблстройзаказчик» приступил к поиску подрядчика для строительства социальной деревни в поселке Северном, расположенном в Омской области. Информация о проведении электронного аукциона была опубликована на портале госзакупок.

Деревня будет состоять из пяти двухэтажных жилых корпусов, предназначенных для временного размещения пожилых людей и омичей с ОВЗ в условиях сопровождаемого проживания. На строительство выделено 317,9 миллиона рублей.

Подрядчика выберут 19 марта. Строительство начнется сразу после подписания контракта, а завершить его нужно до 20 декабря 2026 года.

Напомним, что в конце января проект социальной деревни получил положительное заключение госэкспертизы.