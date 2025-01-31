Омск-Информ
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·Общество

Она расположится в поселке Северном.
Проект строительства социальной деревни в Омске получил положительное заключение госэкспертизы. Как сообщает региональный Минстрой, подрядчика определит аукцион, который чиновники планируют провести до 1 апреля.
Социальная деревня расположится в поселке Северном при Омском доме-интернате. Деревня будет состоять из пяти двухэтажных жилых корпусов.
– Здания предназначены для оказания гражданам услуг по реабилитации и абилитации, образовательных услуг, проведения мероприятий по социальному сопровождению граждан и адаптации к самостоятельной жизни, – сообщает Минстрой.
Отметим, что Омский дом-интернат рассчитан на 420 мест. Там есть столовая, места для занятий спортом и культурной деятельности.
·Общество

Она расположится в поселке Северном.
Проект строительства социальной деревни в Омске получил положительное заключение госэкспертизы. Как сообщает региональный Минстрой, подрядчика определит аукцион, который чиновники планируют провести до 1 апреля.
Социальная деревня расположится в поселке Северном при Омском доме-интернате. Деревня будет состоять из пяти двухэтажных жилых корпусов.
– Здания предназначены для оказания гражданам услуг по реабилитации и абилитации, образовательных услуг, проведения мероприятий по социальному сопровождению граждан и адаптации к самостоятельной жизни, – сообщает Минстрой.
Отметим, что Омский дом-интернат рассчитан на 420 мест. Там есть столовая, места для занятий спортом и культурной деятельности.