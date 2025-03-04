Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

На территории города более 350 таких объектов.

Власти Омска активизируют работу по выносу нестационарных торговых объектов, которые незаконно стоят на муниципальной земле. Соответствующее поручение мэр Сергей Шелест дал департаменту контроля, экономическому блоку и администрациям округов.

– В Омске порядка 355 таких торговых точек. Мало того что они установлены против правил, подавляющее большинство откровенно уродует омские улицы. Задачу необходимо решать, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Глава города собирается использовать опыт властей Казани, а также активно привлекать к диалогу предпринимательское сообщество и депутатов Омского городского совета.

Ранее сообщалось, что в 2025 году с улиц Омска уберут 344 незаконных киоска. Владельцев таких объектов уже оштрафовали на 160 тыс. рублей.

·Экономика/Бизнес

На территории города более 350 таких объектов.

Власти Омска активизируют работу по выносу нестационарных торговых объектов, которые незаконно стоят на муниципальной земле. Соответствующее поручение мэр Сергей Шелест дал департаменту контроля, экономическому блоку и администрациям округов.

– В Омске порядка 355 таких торговых точек. Мало того что они установлены против правил, подавляющее большинство откровенно уродует омские улицы. Задачу необходимо решать, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Глава города собирается использовать опыт властей Казани, а также активно привлекать к диалогу предпринимательское сообщество и депутатов Омского городского совета.

Ранее сообщалось, что в 2025 году с улиц Омска уберут 344 незаконных киоска. Владельцев таких объектов уже оштрафовали на 160 тыс. рублей.