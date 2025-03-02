Омск-Информ
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·Общество

Незаконно установленные объекты будут безжалостно сносить.

В Омске идет работа по сносу незаконно установленных объектов, в 2025 году планируется убрать с городских улиц 344 киоска. Об этом пишет NGS55, ссылаясь на департамент контроля администрации города Омска.

Как уточнили в департаменте, владельцев таких объектов уже оштрафовали на 160 тысяч рублей. Кстати, депутаты Омского городского Совета планировали увеличить штрафы за самовольную установку павильонов и киосков. Сейчас физлица платят от 2 до 4 тысяч рублей за нарушение, юрлица – от 20 до 40 тысяч.

·Общество

Незаконно установленные объекты будут безжалостно сносить.

В Омске идет работа по сносу незаконно установленных объектов, в 2025 году планируется убрать с городских улиц 344 киоска. Об этом пишет NGS55, ссылаясь на департамент контроля администрации города Омска.

Как уточнили в департаменте, владельцев таких объектов уже оштрафовали на 160 тысяч рублей. Кстати, депутаты Омского городского Совета планировали увеличить штрафы за самовольную установку павильонов и киосков. Сейчас физлица платят от 2 до 4 тысяч рублей за нарушение, юрлица – от 20 до 40 тысяч.