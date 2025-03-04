Омск-Информ
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·Общество

Свет обещают дать во второй половине дня.
Сегодня жители Советского и Центрального округов Омска внезапно остались без электроэнергии. Причиной перебоев в электроснабжении стало повреждение на электросетях. Ориентировочно, омичам снова включат свет в 15:00.
Отметим, что в ближайшие дни в Омске планируются отключения воды. Они связаны с ремонтом сетей.
·Общество

Свет обещают дать во второй половине дня.
Сегодня жители Советского и Центрального округов Омска внезапно остались без электроэнергии. Причиной перебоев в электроснабжении стало повреждение на электросетях. Ориентировочно, омичам снова включат свет в 15:00.
Отметим, что в ближайшие дни в Омске планируются отключения воды. Они связаны с ремонтом сетей.