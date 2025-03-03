Отключения в городе ожидаются с понедельника по четверг.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на этой неделе. Некоторых горожан в связи с этим ожидают отлючения воды.
Сегодня, 3 марта, с 10:00 до 23:00, без воды остались дома в поселках Булатова и Дальнем (№ 19, 20, 23), на улице Осипова (многоэтажки № 25, 37, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 78, 79, 80, 81, 81/2 и частный сектор). Машину с питьевой водой для жителей установили до 14:00 в поселке Дальнем, с 14:00 – возле дома № 37 на улице Осипова.
Отключения 4 марта с 10:00 до 22:00:
- Химиков, 12, 12а, 12/1, 12/2;
- Блюхера, 20, 24, 26, 30.
Отключение 5 марта с 09:00 до 17:00:
- Жуковского, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 33/1, 33/2, 33/3;
- Полторацкого, 50, 52;
- Гуртьева, 35, 35/1, 37, 33, 33/1;
- Крыловская, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 46;
- Полторацкого, 48.
Отключения 5 марта с 10:00 до 22:00:
- Кирова, 16/2, 18/1, 18/2, 20/2, 20/3;
- Харьковская, 19/2.
Машину с питьевой водой установят по адресу: Кирова, 18/1.
Отключение 6 марта с 10:00 до 19:00:
- Карла Маркса, 37, 39;
- Бульварная, 1, 3;
- Маршала Жукова, 154, 152, 152, 150, 154/1;
- Пушкина, 133/9, 133/8, 133.
Машина с питьевой водой будет стоять по адресу: Маркса, 37.