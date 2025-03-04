В администрации президента переадресовали жалобу в Минкульт. В ведомстве ответили, как могли.

Стала известна реакция федеральных властей на обращение казаков, требовавших запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И». Несмотря на протесты, выступление 5 февраля все же состоялось, более того, прошло с аншлагом. Ранее атаманы обратились с жалобой в Администрацию президента, из-за того, что местные власти разрешили проведение мероприятия. Уверяя, что артисты поддерживают Вооруженные силы Украины.

Однако в Кремле переадресовали обращение в Минкульт России. И вот в конце февраля пришел ответ. По сведениям Минкульта, современная эстрада является самостоятельной формой творческой деятельности. А ведомство не принимает участия в организации коммерческих концертов. Казакам посоветовали обратиться в суд.

Впрочем, как уточняет «Город 55», казаки не собираются подавать иск. И будут искать другие пути воздействия местных властей, то и дело организовывающих «не те» концерты.