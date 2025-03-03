Один из них должен был стать торговым комплексом, а другой – автоцентром.

«Российский аукционный дом» объявил торги по продаже двух омских недостроев на улице Конева. Оба располагаются неподалеку от ТЦ «Континент».

Первый объект должен был стать автоцентром. Его площадь застройки составляет 2806 кв. м, а строительная готовность 18 %. Начальная цена лота – 65 млн рублей, шаг аукциона – 250 тыс. рублей.

Второй объект проектировали как торговый комплекс. Он готов только на 5 %. Площадь – 776 кв. м. Его начальная стоимость – 45 млн рублей.

Аукцион состоится 21 апреля.