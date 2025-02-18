Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Застройка войдет в состав комплекса, расположенного в центре Левобережья.

На омском Левобережье, рядом с торговым комплексом «Континент», планируется построить 12-этажную гостиницу. Проект уже получил положительное заключение экспертизы, сообщает портал «Город55». Здание войдет в состав выставочно-ярмарочного и административного-гостиничного комплекса.

Проектировщиком нового отеля выступила компания «Архитектурно-строительный комплекс». Строить гостиницу собирается ООО «Торговый центр «Континент», которым владеет депутат областного Заксобрания Валерий Кокорин.

·Экономика/Бизнес

Застройка войдет в состав комплекса, расположенного в центре Левобережья.

На омском Левобережье, рядом с торговым комплексом «Континент», планируется построить 12-этажную гостиницу. Проект уже получил положительное заключение экспертизы, сообщает портал «Город55». Здание войдет в состав выставочно-ярмарочного и административного-гостиничного комплекса.

Проектировщиком нового отеля выступила компания «Архитектурно-строительный комплекс». Строить гостиницу собирается ООО «Торговый центр «Континент», которым владеет депутат областного Заксобрания Валерий Кокорин.