Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Сегодня православные верующие отмечают Прощеное воскресенье.

В воскресенье, 2 марта, завершается Масленичная неделя. В Омске повсеместно пройдут праздничные мероприятия, ранее «Омск-информ» собрал полную афишу сегодняшнего дня. Главным угощением на Масленицу станут блины, а центральным событием – сожжение чучела, которое олицетворяет прощание с зимой.

Еще этот день называют Прощеным воскресеньем, оно предваряет Великий пост. Православные верующие просят прощения друг у друга, готовясь к предстоящим испытаниям. Пост длится семь недель до Пасхи, в 2025 году она приходится на 20 апреля.

·Отдых и туризм

Сегодня православные верующие отмечают Прощеное воскресенье.

В воскресенье, 2 марта, завершается Масленичная неделя. В Омске повсеместно пройдут праздничные мероприятия, ранее «Омск-информ» собрал полную афишу сегодняшнего дня. Главным угощением на Масленицу станут блины, а центральным событием – сожжение чучела, которое олицетворяет прощание с зимой.

Еще этот день называют Прощеным воскресеньем, оно предваряет Великий пост. Православные верующие просят прощения друг у друга, готовясь к предстоящим испытаниям. Пост длится семь недель до Пасхи, в 2025 году она приходится на 20 апреля.