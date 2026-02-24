Омск-Информ
Десятки тысяч  омичей собрались посмотреть на горящую Масленицу-коня

На глазах у изумленной публики чучело превратилось в огненного скакуна.

На «Зеленом острове» подвели итоги празднования Масленицы, кульминацией которой стало горение чучела. По данным пресс-службы, 16-метровая фигура на глазах десятков тысяч омичей превратилась в огромного скакуна.

– Динамика горения сложилась так, что на несколько секунд четко проступил образ огненного коня – с изогнутой шеей, летящей гривой и мощным корпусом. Этот мистический силуэт, танцующий в пламени, вызвал вздох восхищения и аплодисменты толпы, – рассказали в администрации «Зеленого острова».

Помимо сожжения чучела, гостей ждали народные гулянья, хороводы, покорение масленичного столба и гастрономический хит – ароматные костровые блины, приготовленные на открытом огне.

