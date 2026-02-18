Омск-Информ
·Культура/Афиша

В Омске появился конкурент самому высокому масленичному чучелу

В «Омской крепости» символ Масленицы оказался на полметра выше.

Сегодня, 18 февраля, в «Омской крепости» начали наряжать масленичное чучело. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

Как сообщил градоначальник, высота чучела составит 16,5 метра. На его украшение ушло 250 погонных метров ткани и две недели работы.

Напомним, что на «Зеленом острове» омичей будет ждать чучело высотой 16 метров. Ранее представители парка заявляли, что этот символ Масленицы станет самым большим в истории Омска. По всей видимости, теперь уже нет.

