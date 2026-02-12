Появились кадры создания самого большого масленичного чучела в истории Омска

Главный символ Масленицы начали наряжать в гигантское платье.

Фото: Виталий Колосов

На территории парка «Зеленый остров» стартовал один из главных этапов подготовки к масштабным проводам зимы. Напомним, что символом праздника станет гигантское 16-метровое чучело, которое уже признано самым высоким в истории города. Вчера специалисты приступили к «облачению» каркаса в праздничный наряд. Специально для этого было сшито самое большое масленичное платье в Омске.

Представители парка отмечают, что процесс создания такого гиганта сам по себе стал событием.

– В этом году мы решили сделать акцент на символе Масленицы – наше 16-метровое чучело не просто самое высокое, оно по-настоящему нарядное. Процесс его «облачения» – это уже маленький праздник и знак того, что масштабные приготовления идут полным ходом, – отметили представители городской зоны отдыха «Зеленый остров».

Помимо рекордного чучела, омичей ждет насыщенная развлекательная программа. В этом году в парке установят огромную русскую печь и самовар объемом 200 литров, а угощать гостей будут сибирскими костровыми блинами.

Празднование начнется 22 февраля в 12:00. В программе заявлены народные забавы, потешный столб, тематические фотозоны и розыгрыши призов.