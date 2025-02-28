Масленицей завершится последний день зимы и начнется долгожданная весна.

2 марта, в воскресенье, в Омске будут отмечать Масленицу. Праздничные мероприятия организуют сразу в нескольких локациях, чтобы попрощаться с зимой и встретить весну смогли все желающие. В парках и на центральных площадках в микрорайонах состоятся народные гуляния с ярмарками, богатырскими забавами, концертами и традиционным сжиганием чучела. «Омск-информ» подготовил подборку локаций, где проходят масленичные гуляния.

Дом Дружбы (ул. 5 Рабочая, 44) приглашает на народный славянский праздник «Масленичные гуляния» 2 марта в 13:00. Обещают розыгрыш главного «Царского блина», а также метлобол и забег в валенках. Организаторы подготовили ярмарку и театрализованную концертно-игровую программу «Разгуляй-Масленка» с 30 площадками: «Печка-кудесница», «Песенная завалинка», «Дерево желаний», «Детские забавы», «Блинное дерево», «Валенки счастья», «Казачья баня», борьба «Сам на сам», забег на семейных лыжах, «Аллея мастеров» с выставкой-ярмаркой изделий народного творчества, «Обжорный ряд» с лакомствами, «Полевая кухня» с солдатской кашей и горячим чаем, призовой ледяной столб. Завершится праздник сожжением соломенного чучела – символа уходящей зимы.

Масленица в парке «Вокруг света» начнется в полдень с детского спектакля и праздничного концерта народных коллективов. У опушки в 12:00 намечено шоу моржей и музыкально-развлекательная программа. В 14:00 состоится концерт VELIKOPOLSKAYA – электронный проект в жанре этно-фолк. Попытать своего счастья можно будет на масленичном столбе в 15:00, далее запланированы хоровод, фаер-шоу и концерт Cover band HEETS.

В «Омской крепости» праздник стартует в 13:00 с фестиваля «Ермаковы игры – Масленичные гуляния». Омичей ждут русские народные забавы «Царь горы», «Ходули», «Лучная перестрелка». Будет работать полевая кухня. Кульминацией гуляний станет сжигание соломенного чучела.

С 12:00 Масленицу можно отметить в двух муниципальных городских парках. В парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ пройдут выступления творческих коллективов на сцене, на главной аллее гостей ждут активности для детей и взрослых, горячие блины и сувениры и, конечно, сжигание чучела Зимы. Оно состоится в 16:00.

В Советском парке по традиции состоится театрализованное представление, концерт народного вокального ансамбля, традиционные конкурсы: поедание блинов, бой мешками, ходьба на ходулях, метание валенка и т. д. Сожжение чучела запланировано на 15:00 часов.

Этнопарк «Музей сказки «Васин хутор» в поселке Политотдел приглашает проводить зиму 2 марта в 10:30. Гостей ждут веселые скоморохи, состоятся игры и конкурсы. Угощать будут чаем из самовара и блинами. Стоимость билета составит 600 руб. с человека, если вы едете на собственном транспорте.

Масленница в Большереченском музее-заповеднике «Старина Сибирская».Начало в 12 часов, состоится шествие масленичного поезда, а также народные игры, катание с горки и на лошадях, молодецкие забавы: бой мешками, зимняя рыбалка, перетягивание каната, потешные гонки на кочерге, забеги в носках. Пройдут состязания для силачей и смельчаков «стенка на стенку» и сжигание чучела Масленицы. Вход платный. Стоимость билета: взрослый – 500 руб., детский до 16 лет включительно – 400 руб. Будет работать Пушкинская карта.