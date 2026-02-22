Масленичные гулянья прошли в представительстве Омской области.

UniversusGPT

Для покинувших Омск горожан, а также студентов вузов устроили Масленицу в представительстве Омской области в Москве. Подробности гуляний рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Для гостей устроили хороводы, танцы, песни. Всех напоили чаем и накормили блинами с брендовой любинской сгущенкой.

Примечательно, что на всей посуде для гуляний имелись надписи «Омск». Особенно трогательно это выглядело на блюдцах с блинами.