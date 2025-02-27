Она ускорилась почти на процент.

Годовая инфляция в Омской области в январе 2025 года составила 10,7 %. Месяцем ранее она составляла 9,8 %. В омском отделении Банка России это объясняют тем, что производители и поставщики переносили возросшие затраты в цены товаров и услуг.

Еще одной причиной стало то, что с 1 января тарифы на содержание и ремонт жилья, взносы на капитальный ремонт выросли больше, чем годом ранее. Это ускорило годовой рост цен на услуги ЖКХ в целом.

– Цены на проезд на некоторых маршрутах частных перевозчиков в январе росли быстрее, чем в конце прошлого года. Среди причин отмечу рост расходов на горюче-смазочные материалы и запчасти. Сильнее, чем в декабре прошлого года, выросли цены на мебель. У производителей увеличились затраты на оплату труда, логистику, импортные материалы. Все это они переносили в стоимость продукции, – отметил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Цены растут и в других регионах. Спрос, по мнению экспертов, продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг.