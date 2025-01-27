Это произошло в конце 2024 года.

Годовая инфляция в Омской области в декабре 2024 года ускорилась до 9,8 %. По данным омского отделения Банка России, на это повлияли высокий внутренний спрос и ослабление рубля в предыдущие месяцы.

– Мы видим, что в целом по стране высокий внутренний спрос продолжает значительно опережать объемы выпуска товаров и услуг. Ослабление рубля, которое случилось в предыдущие месяцы, также повлияло на рост цен широкого круга товаров и услуг. Жесткие денежно-кредитные условия в этой ситуации нужны, чтобы замедлить инфляцию и вернуть ее к цели в 4 % в следующем году, – объясняет управляющий отделением Владимир Антипов.

В декабре ускорился годовой рост цен на новые и подержанные иномарки. Автосалоны переносили в цены возросшие затраты на закупку и доставку машин.

У производителей и поставщиков других товаров продолжили расти издержки. Снизилось предложение по некоторым видам продовольствия.

Рост цен на мясо и молоко произошел из-за роста издержек на зарплаты сотрудникам и грузоперевозки. К тому же местные животноводы снизили объемы производства.