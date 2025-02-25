Омск-Информ
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·Общество

Пассажиры будут подтверждать, что они хотят заплатить за другого человека.
В бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте в Омске внесут изменения, соообщили «Омск-информу» в департаменте транспорта.
– В настоящее время планируется внести изменения в работу валидаторов в части подтверждения кнопкой на экране при необходимости произвести повторную оплату одной картой за второго пассажира, – отметили в ведомстве.
Пока же омичам советуют не прикладывать карту к валидатору по несколько раз. В этом случае нет возможности доказать, что пассажир ехал один и ни за кого не платил. Подробнее об этом – в нашем материале.
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·Общество

Пассажиры будут подтверждать, что они хотят заплатить за другого человека.
В бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте в Омске внесут изменения, соообщили «Омск-информу» в департаменте транспорта.
– В настоящее время планируется внести изменения в работу валидаторов в части подтверждения кнопкой на экране при необходимости произвести повторную оплату одной картой за второго пассажира, – отметили в ведомстве.
Пока же омичам советуют не прикладывать карту к валидатору по несколько раз. В этом случае нет возможности доказать, что пассажир ехал один и ни за кого не платил. Подробнее об этом – в нашем материале.
1597