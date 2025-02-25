Двойные списания с карт продолжаются. Пассажиры винят во всем валидаторы, а чиновники – невнимательность самих пассажиров.

Жители Омска продолжают переплачивать за проезд в общественном транспорте, оснащенном валидаторами. Как стало известно «Омск-информу», в АО «Пассажирсервис» каждый день поступает по 3-4 звонка с сообщениями о лишних списаниях с карт. Жалобы появляются и в соцсетях.

Кому вернули деньги?

С 10 июля 2024 года омичи стали жаловаться на то, что валидаторы вдруг перестали издавать звуки и выводить информацию о трансакциях на экраны. Проблема возникла из-за обновления программного обеспечения. Чтобы исправить ошибку, 10-11 июля установили еще одно обновление.

Когда наблюдалась некорректная работа валидаторов, омичи подали 66 обращений о возврате переплаты в «Пассажирское предприятие № 8». В «Электрический транспорт» поступило 22 таких обращения. В итоге 46 омичам вернули в общей сложности 3676 рублей. Еще 42 пассажирам в возврате отказали.

– В связи с отсутствием подтверждающей информации от АО «Пассажирсервис» о многочисленном списании денежных средств за одну поездку 23 заявителям направлено уведомление об отказе в удовлетворении требований. Для возврата денежных средств обратившимся следовало приехать в «Электрический транспорт» для написания заявления на возврат и предъявления подтверждающих документов (выписки банка, ответа АО «Пассажирсервис», подтверждающее многоразовое списание, паспорт и банковские реквизиты заявителя). Остальные 19 пассажиров с подтверждающими документами на возврат в МП «Электрический транспорт» не обращались, – сообщили «Омск-информу» в городском департаменте транспорта.

Других случаев возврата денег, судя по ответу чиновников, в Омске не было.

Докажите, что вы ехали один

Жалобы на лишние списания продолжаются. Горожане не только звонят в «Пассажирсервис» по несколько раз на дню, но и рассказывают о переплатах в соцсетях.

– Села в автобус, прикладываю «Омку», выдает ошибку. Второй раз – ошибка. Подошла к другому валидатору – ошибка. К третьему – ошибка. Подошла к водителю, рассчиталась наличными. Прихожу домой, проверяю баланс «Омки», с меня рублей 300 в итоге списали, – рассказала одна из пассажирок.

Как выяснил «Омск-информ», героиня этой истории Анастасия так ничего и не вернула.

– Я никуда не обращалась, нет на это времени. Проще смириться. Знаю я об их возвратах: сначала езжайте в пассажирское предприятие, потом еще куда-то и прокатайте еще больше денег на проезд. А мне некогда кататься, я работаю, – рассказала девушка.

На вопросы о том, удавалось ли им вернуть деньги, омичи чаще всего отвечают, что даже не пытались. Горожане не хотят тратить время и деньги на поездки в «Пассажирсервис» и к перевозчикам. Немногие предпринимали попытки, но безуспешно.

– Возвратов никто не делает. Я писала обращение через приложение, на которое мне пришел ответ с рекомендациями и отсылкой на сайт «ПП-8». Я написала туда, и на этом все, – рассказала «Омск-информу» жительница города Ольга.

Теперь она старается оплачивать проезд через СБП, однако и это не всегда удобно. По словам женщины, в заполненном транспорте таблички для оплаты приходится еще поискать.

Поступающие по 3-4 раза в день сообщения омичей «Пассажирсервис» рассматривает. Сотрудники подтверждают, что с одной карты произошло несколько списаний, однако деньги горожанам не возвращают и, судя по всему, не вернут.

– Ни у АО «Пассажирсервис», ни у перевозчика нет возможности установить, ехал ли заявитель один или произведена оплата за нескольких пассажиров, – сообщили в департаменте.

Чиновники отмечают, что двойные списания всегда возникают по причине повторного прикладывания карты к валидатору. Если бы люди сами не прикладывали карты по несколько раз, то этой проблемы не было бы.

Улучшение системы

Кроме очевидной жалобы на то, что валидаторы «обсчитывают» пассажиров (выдают ошибку, но все равно списывают деньги, или не подают признаков жизни, и тем самым вынуждают прикладывать карту дважды), есть и другие. Многие неудобства связаны с переполненностью транспорта.

Когда нельзя подойти к валидатору поближе, карту приходится прикладывать наощупь. В таком случае нет возможности разглядеть экран, а звук успешной оплаты могут заглушить голоса других пассажиров или шум дороги. Некоторые горожане отмечают, что звук прошедшей оплаты слишком тихий. Если передавать карту, также сложно проследить за тем, сколько раз ее прикладывают.

Как сообщили в департаменте транспорта, звук успешной оплаты более громким делать не планируется. Возможность онлайн решать проблему с переплатой в ближайшем будущем у омичей также не появится. Однако одно изменение все-таки произойдет. В случае переплаты оно поможет доказать, что пассажир ехал один и ни за кого не платил.

– В настоящее время планируется внести изменения в работу валидаторов в части подтверждения кнопкой на экране при необходимости произвести повторную оплату одной картой за второго пассажира, – сообщили в департаменте.

Пока же омичам советуют не прикладывать карту к валидатору по несколько раз. После подтверждения оплаты следует убрать карту от валидатора как можно дальше.

В 2025 году в общественном транспорте Омска планируют установить еще 105 валидаторов. Будут ли они такими же проблемными, как нынешние, пока остается открытым. Учитывая, что наличкой в автобусах, троллейбусах и трамваях сегодня платят менее 7 % пассажиров, от качественной работы валидаторов зависит доверие омичей к самому общественному транспорту. Платить лишние деньги никто не любит.