С пассажиров списывают плату за проезд, но техника сообщает, что оплата не прошла.

Омичи продолжают жаловаться в соцсетях на сбои в работе валидаторов. Техника не только не срабатывает, но позже выясняется, что с горожан снимают плату за проезд по несколько раз.

– Села в автобус, прикладываю «Омку», выдает ошибку. Второй раз – ошибка. Подошла к другому валидатору – ошибка. К третьему – ошибка. Подошла к водителю, рассчиталась наличными. Прихожу домой, проверяю баланс «Омки», с меня рублей 300 в итоге списали, – рассказала одна из местных жительниц.

В мэрии признали, что случаи некорректной работы валидаторов имеют место. Чиновники принесли извинения, а за возвратом денег посоветовали обратиться в «Пассажирсервис» и к перевозчику.

– Вы можете обратиться в акционерное общество «Пассажирсервис» за детализацией проезда по адресу: город Омск, улица Красный Путь, дом 84. Далее с полученной выпиской вам необходимо обратиться в муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское предприятие № 8» для возврата средств по адресу: город Омск, улица 2-я Солнечная, дом 27 («Электрический транспорт» для возврата средств по адресу: город Омск, улица 2-я Солнечная, дом 84).

В комментариях омичи возмутились тем, что для возврата переплаты придется сначала потратиться на поездки в «Пассажирсервис» и к перевозчику.