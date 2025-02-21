Предприниматель намерен возвести за два года первую очередь из четырех многоэтажек.

Стало известно, когда сдадут первый дом в микрорайоне Зеленый Сад на улице 21-я Амурская, это на окраине Амурского поселка в Омске. Комплексным освоением этой локации в 18 га занимается «Завод строительных конструкций № 1» Олега Золотова. Строительство началось осенью прошлого года.

Как уточнил «Омск-информу» застройщик, первая очередь из четырех многоэтажек уже возводится. Получена экспертиза на возведение первого дома второй очереди. Первый дом сдадут к концу года.

– На объекте работают люди. Один дом – мы первый этаж перекрываем, на второй выходим. Думаем сдать к концу нынешнего года, – рассказал редакции Золотов. – Под вторую многоэтажку готовим фундамент. Это план нашей работы на ближайшие два года. Сейчас понемногу оформляем документы на вторую очередь строительства.

Отметим, что за 10 лет планируется возвести 19 многоэтажек высотой от 9 до 17 этажей.