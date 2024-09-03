Бизнесмен Олег Золотов рассказал, что на территории микрорайона планируется возведение школы и детсада.

Появилась конкретика с новым ЖК «Зеленый сад», который возводит за гипермаркетом «Лемана ПРО» в Амурском поселке ООО «Завод строительных конструкций № 1». Ранее сообщалось о планах застройщика на 19 домов переменной этажности, от 9 до 17 этажей. В 2026 году после сдачи в эксплуатацию новый жилой комплекс приспособят в том числе под переселение омичей из ветхого и аварийного жилья.

Как рассказал «Омск-информу» глава строительной компании Олег Золотов, помимо анонсированных 6 зданий, готовятся документы еще на один дом в новом микрорайоне.

– Помимо шести запланированных многоэтажек, готовим документацию еще на один дом. Все они будут одной 20-й серии, то есть экономкласса, потому предполагаем участвовать во всех социальных программах, – уточнил бизнесмен редакции. – Предполагается и благоустройство локации.

Застройщик запланировал и социальные объекты.

– В проекте есть детский сад. Предполагается и школа, но пока не знаем: либо поставим одну небольшую внутри микрорайона, либо сделаем вместительное здание вместе со «Стройбетоном» неподалеку от ЖК, – поделился планами Золотов.

Пока проекта учебных учреждений нет. Что касается дальнейших планов по застройке микрорайона, то предприниматель собирается освоить все участки под «Зеленый сад» и расположенный рядом «Новый Амур».

Уже возведено в общей сложности 72 многоэтажки, на очереди еще 54 дома. После застройки Амурского поселка бизнесмен намерен осваивать под жилье другие локации.