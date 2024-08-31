В микрорайоне будет 19 домов. Застройщик планирует реализовать квартиры городской администрации.

На улице 21-я Амурская, что на окраине Центрального округа Омска, планируется строительство нового микрорайона «Зеленый сад». Он появится за гипермаркетом «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен»). Комплексным развитием территории займется ООО «Завод строительных конструкций № 1», сообщает портал «Город55» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства мэрии.

В новом микрорайоне предполагается строительство 19 домов различной этажности – от 9 до 17 этажей. В 2026 году, когда новый ЖК будет завершен, застройщик планирует реализовать квартиры городской администрации для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

– В настоящее время разрабатывается документация на строительство шести многоквартирных домов в микрорайоне «Зеленый сад», после ввода в эксплуатацию которых ООО «ЗСК № 1» планирует участие в проводимых администрацией города Омска аукционах по приобретению жилых помещений с целью расселения аварийного жилищного фонда, – сообщила и.о. директора депархитектуры Татьяна Фролова.

Сколько людей мэрия планирует переселить в ЖК «Зеленый сад», пока неизвестно.