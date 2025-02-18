Омск-Информ
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·Общество

Девушке было всего 18 лет.
Сегодня, 18 февраля, в больнице скончалась 18-летняя омичка, которую 7 февраля в поселке Большие Поля сбил пьяный водитель. Об этом «Омск-информу» рассказали знакомые семьи погибшей.
– Катя была добрая, веселая, жизнерадостная девушка. Она училась на парикмахера в технологическом колледже в Амуре, – рассказалала знакомая девушки.
Напомним, в вечер аварии 40-летний мужчина на автомобиле Lifan Solano пытался сбежать от сотрудников ДПС. Водитель был пьян и во время погони сбил девушку, идущую по краю проезжей части.
После аварии студентка впала в кому. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.
·Общество

Девушке было всего 18 лет.
Сегодня, 18 февраля, в больнице скончалась 18-летняя омичка, которую 7 февраля в поселке Большие Поля сбил пьяный водитель. Об этом «Омск-информу» рассказали знакомые семьи погибшей.
– Катя была добрая, веселая, жизнерадостная девушка. Она училась на парикмахера в технологическом колледже в Амуре, – рассказалала знакомая девушки.
Напомним, в вечер аварии 40-летний мужчина на автомобиле Lifan Solano пытался сбежать от сотрудников ДПС. Водитель был пьян и во время погони сбил девушку, идущую по краю проезжей части.
После аварии студентка впала в кому. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.