Родственники девушки рассказали в соцсетях о ее состоянии.

Вчера вечером инспекторы ДПС остановили на Пушкинском тракте Lifan Solano. Вместо того чтобы предъявить документы и выйти из машины, водитель попытался сбежать. Полицейские преследовали его, неоднократно требуя остановиться. В результате в поселке Большие Поля Омского района водитель сбил 18-летнюю девушку, идущую по краю проезжей части в попутном направлении. После аварии он также пытался сбежать, но уже пешком.

Как выяснили полицейские, за рулем находился 40-летний омич. Он был пьян.

– Не остановился, потому что дурак, – так объяснил свое поведение водитель.

Родственники девушки рассказали в соцсетях, что перед аварией она шла домой с подругой по обочине. Водитель, сбивший ее, протащил ее по земле около 15 метров.

– Она лежит в коме, под аппаратом ИВЛ, вся в трубках. Какой легкий вред, там очень тяжкие последствия, – отметила одна из родственниц в комментариях под постом об этом происшествии, – рассказала одна из родственниц в комментариях к посту о происшествии.

По словам омичей, у 18-летней омички переломы, ушиб мозга, открытая черепно-мозговая травма и ушиб легких.