Заказать столики по-прежнему можно на Маркса, 14, но скоро все изменится.
Появилась конкретика по переезду элитного омского ресторана Skopin известного предпринимателя Яна Скопина. Заведение пользуется популярностью среди омской элиты, поскольку практикует в меню высокую кухню и недемократичные цены. Средняя стоимость ужина в ресторане составит порядка 4 тыс. рублей.
Сейчас ресторан базируется там же, где и находился с момента открытия, на проспекте Карла Маркса, 14. Заказ столиков пока принимается по этому адресу. Но скоро все изменится.
– Мы переезжаем после 23 февраля, – рассказали «Омск-информу» в заведении.
Что же касается новой локации, то, по данным сотрудников ресторана, точка откроется в элитном ЖК «Маршал». Новый точный адрес заведения – Маршала Жукова, 156.