Омск-Информ
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·Общество

Новая локация для заведения не называется.

Стало известно о переезде элитного омского ресторана Skopin известного предпринимателя Яна Скопина. В заведении практикуется высокая кухня и высокий ценник, что сделало его популярным среди местного истеблишмента.

С момента открытия ресторан располагался на проспекте Карла Маркса, 14. Новый адрес не называется, однако, как уточняется, он будет находиться в 4 минутах от прежнего места работы. Как сообщает «Новый Омск», точную дату сотрудники ресторана не озвучивают. При этом весь антураж в виде закрытых дверей и звонок у входа обещают сохранить. Также, по некоторым данным, случайных посетителей в этом месте не появляется, всех гостей знают работники заведения. Следовательно, можно говорить о своеобразном фейс-контроле. 

Основатель ресторана Ян Скопин неожиданно умер минувшей осенью в возрасте 56 лет.

·Общество

Новая локация для заведения не называется.

Стало известно о переезде элитного омского ресторана Skopin известного предпринимателя Яна Скопина. В заведении практикуется высокая кухня и высокий ценник, что сделало его популярным среди местного истеблишмента.

С момента открытия ресторан располагался на проспекте Карла Маркса, 14. Новый адрес не называется, однако, как уточняется, он будет находиться в 4 минутах от прежнего места работы. Как сообщает «Новый Омск», точную дату сотрудники ресторана не озвучивают. При этом весь антураж в виде закрытых дверей и звонок у входа обещают сохранить. Также, по некоторым данным, случайных посетителей в этом месте не появляется, всех гостей знают работники заведения. Следовательно, можно говорить о своеобразном фейс-контроле. 

Основатель ресторана Ян Скопин неожиданно умер минувшей осенью в возрасте 56 лет.