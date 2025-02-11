На завершение работ у подрядчиков осталось около пяти месяцев.
Двухлетний капитальный ремонт 14 омских школ, который начался в 2023 году, грозит затянуться. Об этом на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка сообщила представительница прокуратуры.
– В 2023 году у нас заключались контракты на капитальный ремонт 14 школ. Из них две школы, № 91 и 71, находятся под срывом сроков. Работы практически не ведутся, отставание от графика составляет свыше 10 месяцев. Строительная готовность 8 объектов не превышает 30 %, хотя срок истекает 15 июля 2025 года, – отметила старший помощник прокурора Омска Юлия Стадникова.
Как сообщалось ранее, школу № 91 в Омске снесут, потому что, по словам чиновников, дешевле ее построить заново, чем ремонтировать. Более аварийной, чем предполагалось, оказалась и школа № 71. Стоимость работ выросла. Чиновникам пришлось готовить новый проект работ, из-за чего сроки ремонта сдвинули с 2025-го на 2026 год.